وكيل «الوطنية للصحافة» يكشف عدد المقيدين في نقابة الصحفيين

التحرير

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قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن عدد الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين يبلغ 10 آلاف صحفي بينهم 1700 صحفي ينتمون لمؤسسة الأهرام، كاشفا أن تحويل المؤسسات الصحفية الخاسرة إلى إلكترونية «فكرة مطروحة».

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، «فبعض الإصدارات التي تصدر عن هذه المؤسسات قد تتحول إلى إلكتروني، لأن تكلفة طباعتها أكبر من تكلفة تحويلها إلى (ويب سايت)».

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وتابع كيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الدولة تدعم المؤسسات الصحف القومية بـ3 مليارات جنيه سنويًا.