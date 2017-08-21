ضبط 970 كيلو لحوم فاسدة بالبحيرة (صور) 08:52 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:نفذت مديرية تموين البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، اليوم الإثنين، حملة كبرى تمكنت خلالها من ضبط 970 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في قرية توفيق الحكيم بمركز حوش عيسى.وكانت معلومات وردت إلى المديرية بذبح بعض محال الجزارة في القرية المذكورة ماشية نافقة ومريضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بغرض بيعها للمواطنين بعد أن يتم ختمها بأختام مزورة.سُيرت حملة تموينية إلى القرية، تمكنت من ضبط كمية قدرها 715 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ ينبعث منها رائحة كريهة، ومختومة بخاتم مزور. كما ضُبط الأحبار الحمراء التي تستخدم في الختم.وضبط أيضًا جزارًا بحوزته 255 كيلو لحوم بلدية بيضاء، غير مختومة، مذبوحة بعد الوفاة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقد حررت بذلك المحاضر اللازمة، وألقي القبض على أصحاب هذه اللحوم، وتولت النيابة التحقيق.​

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