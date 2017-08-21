15 سبتمبر.. بدء موسم الصيد بخليج السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل موعدًا لبدء موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، على أن تبدأ لنشات الجر في السروح والصيد تعقبها لنشات الشنشولا.

وأشار المحافظ إلى أعمال تطوير تبدأ الأسبوع المقبل بميناء السلخانة الخاص بلنشات النزهة، ولفت إلى زيارته الميناء الأسبوع المقبل، للوقوف على بدء أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أعضاء نقابة الصيادين والعاملين بالحرفة، ومدير مكتب الثروة السمكية في السويس.

وفي السياق، أكد المحافظ أنه أرسل خطابًا لوزير النقل طالب فيه بتأجيل قرار تركيب "رماثات" النجاة على مراكب ولنشات الصيد بخليج السويس إلى العام المقبل، وذلك لتعذر تركيبها في مراكب الصيد بسبب ارتفاع أسعارها، نظرًا لتغير قيمة الجنيه، واستيرادها من الخارج حسب الطلب.​