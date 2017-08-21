أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

15 سبتمبر.. بدء موسم الصيد بخليج السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

15 سبتمبر.. بدء موسم الصيد بخليج السويس

08:46 م الإثنين 21 أغسطس 2017

15 سبتمبر.. بدء موسم الصيد بخليج السويس

السويس - حسام الدين أحمد:
أعلن محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل موعدًا لبدء موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، على أن تبدأ لنشات الجر في السروح والصيد تعقبها لنشات الشنشولا.

وأشار المحافظ إلى أعمال تطوير تبدأ الأسبوع المقبل بميناء السلخانة الخاص بلنشات النزهة، ولفت إلى زيارته الميناء الأسبوع المقبل، للوقوف على بدء أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أعضاء نقابة الصيادين والعاملين بالحرفة، ومدير مكتب الثروة السمكية في السويس.

وفي السياق، أكد المحافظ أنه أرسل خطابًا لوزير النقل طالب فيه بتأجيل قرار تركيب "رماثات" النجاة على مراكب ولنشات الصيد بخليج السويس إلى العام المقبل، وذلك لتعذر تركيبها في مراكب الصيد بسبب ارتفاع أسعارها، نظرًا لتغير قيمة الجنيه، واستيرادها من الخارج حسب الطلب.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ السويس يزور مصابي حادث أتوبيسي "السخنة"

    أخبار

  • افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي بالسويس

    أخبار

  • قرار بوقف سروح لنشات النزهة في السويس

    أخبار

  • بعد احتجازهم 48 ساعة.. الجيش الليبي يفرج عن صيادي كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

14b27290a6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال