سقوط سيارة نقل ثقيل في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، جهودها لانتشال سيارة نقل ثقيل، محملة بأطنان الدقيق، سقطت في مياه الرياح التوفيقي، أمام قرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، في اتجاه محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وما اتخذته أجهزة الأمن من إجراءات الدفع بونش تابع للإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، لمحاولة انتشال السيارة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.​