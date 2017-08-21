سقوط سيارة نقل ثقيل في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية
سقوط سيارة نقل ثقيل في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية
08:43 م الإثنين 21 أغسطس 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامه علاء الدين:
تكثف قوات الإنقاذ النهري، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، جهودها لانتشال سيارة نقل ثقيل، محملة بأطنان الدقيق، سقطت في مياه الرياح التوفيقي، أمام قرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، في اتجاه محافظة الدقهلية.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق الحمزاوي إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وما اتخذته أجهزة الأمن من إجراءات الدفع بونش تابع للإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، لمحاولة انتشال السيارة.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المُشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمحامٍ يتاجر في "الترامادول" بالشرقية
-
الإعدام شنقًا لسائق اغتصب ابنتيه وأنجب من إحداهن بالشرقية
-
مباحث البحيرة تعيد طفلاً ادعى والده اختطافه ليحصل على فدية من الأم
-
النيابة تحجز 6 متهمين بتعذيب سارق منزل في سوهاج
إعلان
إعلان