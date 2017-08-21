ضبط راكب بحوزته 46 تذكرة هيروين بمحطة السكة الحديد بالزقازيق

كتب - فتحي سليمان:

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، اليوم الاثنين، من ضبط راكب بحوزته 46 تذكرة هيروين داخل المحطة.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم يدعى "م. م"، 27 سنة، أثناء تواجده بمحطة سكة حديد الزقازيق، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 46 تذكرة داخلها هيروين وزنت 25 جرام.

أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على عملائه.

أمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.