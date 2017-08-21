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الصين: فقدان 10 بحارة في حادث تصادم "مؤسف"

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مصراوي Masrawy

الصين: فقدان 10 بحارة في حادث تصادم "مؤسف"

09:00 م الإثنين 21 أغسطس 2017

بكين - (أ ش أ):

عبَّرت الصين عن أسفها إزاء حادث التصادم الذي وقع فجر اليوم الإثنين، بين مدمرة الصواريخ الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) وناقلة نفط في بحر الصين الجنوبي في المياه القريبة من سنغافورة، والذي نتج عنه فقدان عشرة من البحارة بعد سقوطهم في المياه وإصابة خمسة آخرين.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - في تصريح رسمي - عن أملها أن يكون البحارة المفقودين سالمين، وأن تتم معالجة المسألة على النحو المناسب والسليم.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الصين على استعداد لأن تشارك في جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها الولايات المتحدة، قالت المتحدثة إن بكين لم تتلق حتى الآن أي طلبات للانضمام إلى تلك الجهود.

كما عبَّرت المتحدثة الصينية عن الشعور بالقلق إزاء التهديد والخطر الذي يشكله الحادث بالنسبة لسلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ثاني أكثر الممرات البحرية ازدحامًا بالحركة في العالم بعد البحر الأبيض المتوسط، حيث تمر به ثُلث التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتقدر قيمة الشحنات التجارية التي تمر عبره سنويًا بخمسة تريليونات دولار أمريكي.

هذا المحتوى من

Asha

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