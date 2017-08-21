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معلومات عن أول كسوف كلي في أمريكا منذ 99 عامًا

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مصراوي Masrawy

معلومات عن أول كسوف كلي في أمريكا منذ 99 عامًا

08:58 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

أول كسوف للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 سنة (بث مباشر)

الألبوم التالى

أول كسوف للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 سنة (بث مباشر)

كتب - علاء المطيري:استخدم ملايين الأمريكيين نظارات خاصة لمراقبة أول كسوف شمسي يشمل الولايات الأمريكية من ساحل المحيط الأطلنطي إلى ساحل المحيط الهادئ.ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية فإن أمريكا لم تشهد كسوف كامل على هذه المساحة من أراضيها منذ 99 عامًا، حيث كان آخر كسوف بهذا الحجم عام 1918.وخلال الكسوف تحول النهار إلى ليل دامس لمدة دقيقتين تشمل مساحة عرضها 113 كيلومتر بطول 4 آلاف كيلومتر حيث يمكن لعدد غير مسبوق في تاريخ البشرية مشاهدته في آن واحد.وكانت آخر مرة حدث فيها هذا المشهد عام 1918 وشمل المسافة الفاصلة من المحيط إلى المحيط، بينما تم رصد كسوف كلي للشمس في مكان آخر بأمريكا عام 1979.اقرأ أيضا: أول كسوف للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 سنة (بث مباشر)

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