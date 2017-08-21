إخلاء محطة القطارات المركزية فى وارسو بسبب طرد مشبوه

وارسو - (أ ش أ)

أخلت الشرطة البولندية الليلة محطة القطارات المركزية في وارسو بعد العثور على طرد مشبوه.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل، ولم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.