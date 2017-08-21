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إخلاء محطة القطارات المركزية فى وارسو بسبب طرد مشبوه

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مصراوي Masrawy

إخلاء محطة القطارات المركزية فى وارسو بسبب طرد مشبوه

08:43 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إخلاء محطة القطارات المركزية فى وارسو بسبب طرد مشبوه

إخلاء محطة القطارات المركزية فى وارسو بسبب طرد مشب

وارسو - (أ ش أ)

أخلت الشرطة البولندية الليلة محطة القطارات المركزية في وارسو بعد العثور على طرد مشبوه.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل، ولم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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