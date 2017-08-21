الجيش اليمني الوطني: مقتل وجرح 15 عنصرا من الحوثيين في تعز

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الاثنين، مقتل وجرح ما لا يقل عن 15 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومترا جنوب صنعاء).

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز، في "وقت تستعد فيه قوات الجيش الوطني لتنفيذ خطة واسعة لتحرير المديرية من العناصر الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح)".

وأضافت المصادر "أن عناصر المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني في قرية الصيار في محاولة السيطرة عليها، بعد أن استقدمت تعزيزات كبيرة للمنطقة".

وذكرت المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة على اشدها، مشيرة إلى "تكبد عناصر المليشيا اكثر من 15 قتيلا وجريحا، فيما قتل احد افراد الجيش الوطني وجرح سبعة آخرين".

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني نفذت انسحابا تكتيكيا من بعض مواقع كانت تتمركز فيها، وتعمل حاليا على تنفيذ خطة واسعة لتحرير كامل مديرية الصلو ودحر العناصر الانقلابية منها.

وتشهد عدة جبهات في محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية سكانا، منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين الطرفين، مخلفة آلاف القتلى والجرحى من الجانبين، فضلا عن سقوط الآلاف من المدنيين بين قتلى وجرحى، حسب تقديرات الأمم المتحدة.