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وزير الزراعة: لدينا 14 مليون نخلة وننتج 1.3 مليون طن من التمور

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: لدينا 14 مليون نخلة وننتج 1.3 مليون طن من التمور

08:42 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الزراعة: لدينا 14 مليون نخلة وننتج 1.3 مليون طن من التمور

الدكتور عبد المنعم البنا

كتب- أحمد مسعد:أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تنظيم المهرجان الثالث للتمور المصرية في واحة سيوة خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بوزارة التجارة والصناعة، للإعلان عن هذا الحدث بحضور وزيري الزراعة والصناعة، ومحافظي الجيزة والوادي الجديد، وسفير الإمارات بالقاهرة، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية للنخيل والابتكار الزراعي.وأشار وزير الزراعة- خلال كلمته في المؤتمر- إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصًا بتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور والصناعات القائمة عليه، نظراً لتفوق في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، لافتاً الى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.وقال البنا، إن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور بلغ نحو 1.3 مليون طن، لافتاً إلى أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور هي: مطروح ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، والواحات البحرية، فضلاً عن الشرقية.وأوضح وزير الزراعة، أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتي الزراعة والصناعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" للنهوض بمحصول النخيل والصناعات القائمة عليه، لافتاً إلى أنه تم وضع استراتيجية وطنية لتطوير إنتاجية التمور بالتعاون مع منظمة الفاو.وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتي استكمالاً للنجاح الذى حققه المهرجان في دورته الأولى 2015 والثانية 2016 حيث يهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء على قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود جميع الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجهه.

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