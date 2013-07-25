فتح باب التسجيل فى أولمبياد مكتبة الإسكندرية لـ"لروبوت"

ينظّم مركز "القبة السماوية" العلمى بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، المسابقة المحلية الأولى للروبوت "أولمبياد مكتبة الإسكندرية للروبوت" يومى 22 و23 أكتوبر 2013.

يتنافس المشاركون فى المسابقة تحت فئتين: "الروبوت الغواص" للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، و"مصارعة الروبوت" للفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا.

تهدف المسابقة إلى تحفيز الطلاب لاستكشاف إمكاناتهم فى مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والرياضيات، وإدارة المشروعات، ويتعين أن يتمتع المشاركون بمعرفة أساسيات الإلكترونيات والبرمجة.

وسيقوم محكمون متخصصون بتقييم أداء الفرق. ويتم منح جوائز لأفضل ثلاثة فرق، وأفضل تصميم، وأفضل فريق عمل، وأفضل مهارات عرض، بالإضافة إلى مهارات أخرى.