"الأعلى للإعلام": 50 إعلاميًا وصحفيًا يشاركون في منحة الرئاسة التدريبية 08:42 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت - هاجر حسني:أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترحيبه بأية منح داخلية أو خارجية تقدمها جمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج أو أي من السفارات الأجنبية للصحفيين.وأعلن المجلس، الاثنين، أن أول دفعة تدريب في الداخل سوف تبدأ مع أول سبتمبر القادم بمنحة قدمتها رئاسة الجمهورية تضم 50 صحفياً وإعلامياً اختارهم المجلس الأعلى وفق معايير مهنية تحقق تكافؤ الفرص.وأشار المجلس إلى أنه وحده يختص بالموافقة على أية منحة أو بعثات للتدريب متعاوناً مع نقابة الصحفيين في أن تكون الأولوية للكفاءة والتاريخ المهني.

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