سامح عاشور يشكل هيئة دفاع عن محامٍ متهم بالانضمام لجماعة محظورة

كتبت - هاجر حسني:

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل هيئه دفاع عن تامر زكي سليمان المحامي لحضور التحقيقات معه، غدًا الثلاثاء، أمام جنح مستأنف غرب الإسكندرية، والمحبوس على ذمة القضية رقم 4834 لسنه 17 إداري مينا البصل بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وقال ممدوح عبد العال، عضو النقابة العامة ومقرر لجنة المتابعة والتواصل، إن هيئة الدفاع ضمت كل من: السيد نايف ،عضو مجلس المحامين، وأعضاء الفرعية محمد متولي، ورزق الهواري، وخلف شعيب المحامي ومقرر لجنه حقوق الإنسان عن نقابة غرب إسكندرية،.

وأشار عبد العال إلى أنه تم التواصل مع نقيب المحامين بشأن دراسة الأمر من جميع النواحي القانونية، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، دون أي تقصير، والتواصل معه بشأن الخطوات لحظة بلحظة، حتي يتم إنهاء الأمر دون مخالفات