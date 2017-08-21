أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

على خلفية اشتباكات الثأر.. نائب وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بـ "كوم هتيم"​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

على خلفية اشتباكات الثأر.. نائب وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بـ "كوم هتيم"​

08:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017

اشتباكات الثأر

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد نائب وزير الداخلية للأمن العام، اللواء جمال عبدالباري، الخدمات الأمنية بقرية كوم هتيم في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها القرية بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، وأسفر عن سقوط 7 قتلى و4 مصابين.

وشدد اللواء جمال عبد الباري على القوات بضرورة اليقظة أثناء الخدمة، والتعامل بحسم مع أي من أشكال الخروج على القانون، مطالبًا بسرعة ضبط العناصر التي تؤجج الخلاف بين العائلتين، وضبط الأسلحة غير المرخصة من كلا الطرفين.

اقرأ أيضًا:

"عسل كوم هتيم" أفسده دم "الثأر" بكارت شحن - (ملف خاص)

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن قنا يفاجئ القسم ومركز الشرطة ويشدد على يقظة القوات

    أخبار

  • "أوقاف قنا" تناهض الثأر في المساجد.. و"عائلات الدم" في وادٍ آخر

    أخبار

  • النيابة العامة تواصل التحقيقات بشأن هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف

    أخبار

  • رموز "أبوتشت" يعلنون عن اجتماع عرفي لبحث الثأر بـ "كوم هتيم"

    أخبار

إعلان

6e3b157a95.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال