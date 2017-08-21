على خلفية اشتباكات الثأر.. نائب وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بـ "كوم هتيم"​

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد نائب وزير الداخلية للأمن العام، اللواء جمال عبدالباري، الخدمات الأمنية بقرية كوم هتيم في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها القرية بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، وأسفر عن سقوط 7 قتلى و4 مصابين.

وشدد اللواء جمال عبد الباري على القوات بضرورة اليقظة أثناء الخدمة، والتعامل بحسم مع أي من أشكال الخروج على القانون، مطالبًا بسرعة ضبط العناصر التي تؤجج الخلاف بين العائلتين، وضبط الأسلحة غير المرخصة من كلا الطرفين.

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