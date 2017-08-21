"الصحة": وفاة اثنين وإصابة 17 آخرين في مشاجرة بين الأهالي بالمنيا

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة اثنين وإصابة 17 آخرين إثر مشاجرة بين الأهالي بقرية بهدال بمحافظة المنيا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد - في بيان صحفي اليوم - أنه تم نقل حالتي الوفاة، والمصابين إلى مستشفيي المنيا العام والمنيا للتأمين الصحي، من خلال 10 سيارات إسعاف مجهزة كانت بموقع الحادث فور الإبلاغ عنه.

وأشار المتحدث إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور متفرقة بالجسد، وسحجات وخدوش، وشظايا خارطوش بمناطق متفرقة بالجسم، وجروح قطعية، وطلق ناري حي بالساق، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى توافر أكياس الدم والأدوية وجميع الأدوات الطبية اللازمة.