"المحامين" تسقط قيد 305 عضوًا.. وتؤكد: لا تراجع عن ضبط الجداول

كتبت - هاجر حسني:

أعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنه التنقية، عن إسقاط قيد 100 محام بجلسة 20 أغسطس تحت إشراف النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صالح في بيان، الاثنين، إنه يتم اتخاذ قرار الإسقاط بعد القيام بعملية بحث وفحص شاملة لكافة الأوراق التي يتم توريدها للجنة،والتواصل مع الجهات الأخرى للتأكد من التأمين عليهم بوظائف أخرى ويعملون بمهن مختلفة غير مهنة المحاماة وذلك لأن من يمارس مهنة المحاماة لايجوز ممارسة غيرها من المهن طبقًا للقانون.

وأشار صلاح إلى أنه تم إسقاط قيد 152 محام بجلسة 19 يوليو الماضي و53 محام بجلسة 3 من أغسطس الجاري، وذلك بعد التثبت من العديد من المخالفات بأوراق المحامين والتأمين عليهم بوظائف أخرى.

وأشار إلى أنه جاري حاليًا الاستمرار في عملية فحص باقي الملفات المقدمة من المحامين لإثبات المخالفين.