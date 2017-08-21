"الصحفيين" تحقق في شكوى ضد رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة

كتبت - هاجر حسني:

تلقى مجلس نقابة الصحفيين شكوى من الزملاء عبدالرحمن مقلد، وماهر عبد الواحد، ومدحت صفوت "الموقوفين عن العمل من جريدة اليوم السابع " ضد المعتز بالله عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الامة، وعادل السنهوري رئيس تحرير الجريدة، لنشر الجريدة خبرًا بدون توقيع يختلق فيه واقعة لم تحدث مطلقًا وغير صحيحة شكلًا وموضوعًا، بغرض خبيث وهو الإيقاع بينهم وبين الدولة، بحسب النقابة.​

وقال بيان مجلس النقابة، الإثنين، إن الموقعين أكدوا في شكواهم أن الجريدة نشرت أن أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حرضهم على التظاهر على سلالم النقابة، يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، أثناء انعقاد مجلس النقابة لبحث شكواهم ضد رئيس تحرير اليوم السابع.

وأشار الموقعون إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة، حيث لم تشهد النقابة أية وقفات أو تظاهرات على سلالم النقابة أو ترديد هتافات معادية للدولة، بحسب شكواهم.

وأكد مجلس النقابة، صحة ما جاء في الشكوى من أنه لم يكن هناك أية وقفات أو ترديد هتافات معادية للدولة في ذلك اليوم، وأن ما حدث هو تجمع الزملاء الموقوفين عن العمل من اليوم السابع أمام قاعة اجتماعات المجلس لمعرفة ما تم بشأن شكواهم ضد رئيس تحريرهم.

وأوضح مجلس النقابة أن الموضوع برمته محال للجنة التسويات لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسوية أو التحقيق.

وأهاب المجلس بالزملاء في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والصدق فيما ينشر من أخبار، فيما سيتم و إحالة الشكوى إلى التحقيق لاتخاذ اللازم.