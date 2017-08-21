اتحاد الأثريين يكرم أساتذة جامعيين و40 طالبًا اجتازوا دورة علوم المتاحف

كتبت- نسمة فرج:

كرم اتحاد الأثريين المصريين اليوم الاثنين، 40 طالبًا اجتازوا دورة علوم المتاحف الأثرية إلى جانب نخبة من رموز أساتذة الآثار بجامعة القاهرة.

شهد الحفل الدكتور أيمن وزيري القائم بأعمال رئيس الاتحاد، والدكتور علاء شاهين أستاذ الآثار المصرية جامعة القاهرة و الدكتور محمود الحلوجي مدير عام المتحف المصرى السابق، والدكتور ناصر مكاوي رئيس قسم الآثار المصرية جامعة القاهرة، والدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار المصرية جامعه القاهرة، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى عطالله أستاذ قبل التاريخ بكلية الآثار المصرية جامعة القاهرة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح العالم الراحل الدكتور عبد الحليم نورالدين رئيس الاتحاد السابق، أعقبه فيلم تسجيلي عن اتحاد الأثريين المصريين الذي أنشأه الدكتور عبد الحليم نور الدين.

وأكد على أبودشيش، المنسق الإعلامى للاتحاد، أن الاتحاد يعمل جاهدا لإخراج جيل جديد من الأثريين ليكون لديهم قدرة فى المستقبل على متابعة المسيرة الأثرية من خلال التعامل مع الآثار والرحلات العلمية وبرامج الاتحاد المتنوعة، موضحا أن تكريم الطلبة الحاصلين على كورس علوم المتاحف يبعث فى الطلاب نوعا من التحدى والعمل والاجتهاد فى البحث فى علم الآثار، فضلا عن تكريم الأساتذه من الجامعات المصرية ووزارة الآثار لما لهم من دور كبير فى تعليم الطلبة فى الجامعات وإتاحة الأماكن الآثرية للزيارة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن وزيري القائم بأعمال رئيس الاتحاد إننا فى الاتحاد نعمل بالجهود الذاتية للارتقاء بمنظومة العمل الأثري ، فيما أوضح محمود الحلوجي مدير عام المتحف المصري السابق أن تلك الاحتفاليه تذكرنا بالعلامة الكبير الدكتور عبد الحليم نور الدين مؤسس الاتحاد الذي يجمع حاليا الأثريين تحت مظلته.

وأشار الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية بجامعة القاهرة إلى أن هذا التجمع الرائع للاحتفاء بالراحل العظيم الدكتور نور الدين، مؤكدًا إننا لابد أن نتكاتف جميعا على يد واحدة لاستمرار هذا الجمع الأثري الشامخ لتطوير العمل بمنظومة الآثار فى مصر.

وأكد الدكتور مصطفى عطالله أستاذ قبل التاريخ بكلية الآثار المصرية جامعة القاهرة أهمية أن يستمر الاتحاد فى عمله وأن تيسر له العراقيل، وأن نسير على درب الدكتور عبد الحليم نور الدين مؤسس الاتحاد والذى كان له الفضل على غالبية الأثريين.