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بالصور - شرطة السياحة تضبط عاطلاً بحوزته تمثال أثري

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مصراوي Masrawy

بالصور - شرطة السياحة تضبط عاطلاً بحوزته تمثال أثري

07:28 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار القبض على شخص ينقب على الآثار بمنزله وبحوزته بعض القطع الأثرية عبارة عن لوحة جدارية من الحجر الجيري عليها كتابات هيروغليفية ترجع للعصر الفرعوني، وتمثال لإله الخصوبة من الحجر الجيري عبارة عن قرد بدون رأس جالس علي قاعدة مربعة من الحجر الجيري.

وردت معلومات إلى اللواء هشام قدري مدير مباحث شرطة السياحة والآثار تفيد قيام محمود سلامة (٥٦ سنة)، ومقيم قرية عزبة الكافرية فاقوس الشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل منزله.

داهم رجال المباحث منزله وعثروا على حفرة بعمق ٧ متر مبطنة بالألواح الخشبية ينتهي بدرج من الحجر الجيري يؤدي لممر بطول ١٥ متر مبطن بالحجر الجيري.

أمر اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات الخاصة بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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