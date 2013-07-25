جمعية خيرية توزع 6000 "شنطة رمضانية" على الأسر الفقيرة بأسوان

وزعت جمعية "أم القرى" إحدى الجمعيات الخيرية، 6000 "شنطة رمضانية" على أسر الفقراء والمحتاجين بمحافظة أسوان.

من جانبها قالت آمال خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الشنط الرمضانية التى تم توزيعها على الأسر الفقيرة تأتى ضمن قافلة الخير المهداة من المؤسسة العربية للزكاة، ولفتت إلى أن جهود المتبرعين بزكاة أموالهم، ساهمت فى رفع المعاناة عن الأسر المحتاجة فى المجتمع المصرى طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت خليفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن عملية التوزيع تتم عن طريق مجموعة من الجمعيات على مستوى المحافظة، ومن خلال البيانات الموجودة حول الحالات الأكثر احتياجًا والمُسَجَّلة داخل كل جمعية.

وأكدت، أن توزيع الشنط الرمضانية لا يقتصر على الأيتام فقط، ويشمل أيضًا الحالات المرضية الملحة وذوى الاحتياجات الخاصة.