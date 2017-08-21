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الشرطة تُعيد فتاة هربت من منزل أبيها بعد 3 أيام

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مصراوي Masrawy

الشرطة تُعيد فتاة هربت من منزل أبيها بعد 3 أيام

07:06 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الشرطة تُعيد فتاة هربت من منزل أبيها بعد 3 أيام

كتب – فتحي سليمان:

أعادت شرطة النقل والمواصلات، اليوم، فتاة هربت من أسرتها منذ 3 أيام إلى أبيها، بعد العثور عليها بمحطة سكك حديد المنيا.

التفاصيل بدأت ببلاغ إلى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا من الخدمات الأمنية المعينة برصيف المحطة بتواجد فتاة تجلس على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أياً من القطارات.

كشفت التحريات أن الفتاة تدعى "س ع"، 17 سنة، بدون عمل.

وأمام رجال الأمن قالت إنها تركت منزل أهلها منذ 3 أيام بسبب خلافات أسرية.

أمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتوصل لأهليتها، وحضر والد الفتاة 49 سنة، فلاح، وأبدي رغبته في استلام نجلته وتعهد بحسن رعايتها.

وأضاف الأب أنه سبق وحرر محضر بغياب نجلته، وقدم الشكر لرجال الشرطة لرعاية نجلته حتى عودتها.

تحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

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