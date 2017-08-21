سقوط صوماليين كونا شبكة تمرير مكالمات دولية سرية وتربحا 31 مليون جنيه

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط شرطة النقل والمواصلات القبض على صوماليين كونا عصابة لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية باستخدام دائرة ربط على رقم تليفون أرضي.

وكشفت التحريات أن القائمين علي إدارة تلك الشبكة كلاً من "ع ع س"، 31 سنة، و"د ص ي" 19 سنة، صوماليين الجنسية، وبتفتيش العقار بمدينة نصر تم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل.

كما تم ضبط عدد من الأجهزة عبارة عن 3 أجهزة ماجك جاك، وجهازين راوتر ماركة، و5 أجهزة لاسلكي، و4 قواعد شحن تليفون لاسلكي، وجهاز لاب توب ماركة، ومجموعة كبيرة من الأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل والوصلات التليفونية، ومبلغ 2500 دولار أمريكي و1700 جنية مصري.

وقال مصدر أمني إن قيمة الخسائر المبدئية قُدرت بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 31 مليون جنيه.

أمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.