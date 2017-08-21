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شرطة كتالونيا: مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب

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مصراوي Masrawy

شرطة كتالونيا: مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب

08:10 م الإثنين 21 أغسطس 2017

شرطة كتالونيا: مقتل منفذ هجوم برشلونة يونس أبو يعقوب

يونس أبو يعقوب

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسبانية قتلت المغربي يونس أبو يعقوب، المتهم في تنفيذ هجوم برشلونة، الخميس الماضي، حيث قامت شرطة كتالونيا بإطلاق النار على المشتبه به، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر في شرطة مكافحة الإرهاب الإسبانية.

وأكدت شرطة كتالونية أنه تم اطلاق نار، بعد ظهر اليوم، على المغربي يونس أبو يعقوب، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، في سوبيريتس بمدينة برشلونة، حيث أشارت مصادر مطلعة، إلى وكالة "إفي"، أنه جارى التحقق من احتمال حيازة المشتبه به حزام ناسف وأسلحة نارية لحظة اطلاق النار عليه.

ووفقًا للوكالة، دعت وزارة الداخلية في كتالونيا إلى عقد مؤتمر صحفي في الساعات القليلة المقبلة لإعطاء تفاصيل حول الحدث.

في سياق متصل، قالت شرطة اقليم كتالونيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المغربي يونس أبو يعقوب هو شخص خطير، مرجحة أن يكون هو سائق الشاحنة الصغيرة التي دهست مارة في جادة لارامبلا السياحية في برشلونة الخميس الماضي.

وقتل 13 شخصا في هجوم برشلونة حينما دهست السيارة عددا كبيرا من المارة، بينما قتلت سيدة في هجوم ثان، فيما أكدت الشرطة مقتل شخص آخر مطعونا في سيارته الخميس الماضي.

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