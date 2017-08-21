أول كسوف للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 سنة (بث مباشر)
أول كسوف للشمس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 سنة (بث مباشر)
07:39 م الإثنين 21 أغسطس 2017
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القاهرة - (مصراوي)
في ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، بدأت عملية كسوف كلي للشمس على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.
ولم تحدث هذه الظاهرة منذ 100 عام تقريبًا.
وتحدث هذه الظاهرة عندما تتعامد الشمس مع القمر والأرض فيحجب القمر ضوء الشمس.
وبدأ المواطنون الامريكيون في الاستعداد لمتابعة هذه الظاهرة وخرجوا في مجموعات مصطحبين أطفالهم.
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