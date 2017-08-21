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البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم بعد حادث تصادم لسفينة حربية

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البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم بعد حادث تصادم لسفينة حربية

07:25 م الإثنين 21 أغسطس 2017

البحرية الأمريكية تعلق عملياتها حول العالم بعد حادث تصادم لسفينة حربية

البحرية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين أوامرها بوقف العمليات بالنسبة لأساطيلها حول العالم وإجراء عملية مراجعة شاملة للأسطول السابع الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ، بعد حدوث ثاني عملية تصادم بين إحدى القطع البحرية الأمريكية وسفن تجارية خلال ثلاثة أشهر.

وأصدر قائد العملية البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون أوامره بإجراء المراجعة بعدما اصطدمت السفينة الحربية الأمريكية " يو إس إس جون إس ماكين" بناقلة نفط بينما كانت تبحر في طريقها إلى سنغافورة اليوم الإثنين.

وقال ريتشاردسون في بيان بث على موقع يوتيوب لعرض مقاطع الفيديو على الانترنت: " هذا هو الاصطدام الثاني خلال ثلاثة أشهر والأخير في سلسلة من الحوادث في مسرح المحيط الهادئ. وهذا الاتجاه يتطلب المزيد من التحرك الفعال ".

وأصيب خمسة بحارة ولايزال عشرة آخرون في عداد المفقودين في حادث تصادم السفينة ماكين. ووقع الحادث الآخر في يونيو الماضي عندما اصطدمت السفينة "يو إس إس فيتزجارد" بناقلة قبالة اليابان، ما تسبب عن وفاة سبعة بحارة أمريكيين.

وقال ريتشاردسون إن توقف العمليات سيشمل اجتماع قادة الأسطول مع رؤسائهم وقياداتهم " لضمان أننا نتخذ الخطوات الملائمة والفورية لضمان عمليات آمنة وفعالة ".

وسوف تدرس عملية المراجعة كل من الصيانة والمعدات والتدريبات بما في ذلك الكفاءة التكتيكية والبحرية.

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