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الصين: طرد 10 مسئولين لتسترهم على انهيار أرضي

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مصراوي Masrawy

الصين: طرد 10 مسئولين لتسترهم على انهيار أرضي

07:18 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الصين: طرد 10 مسئولين لتسترهم على انهيار أرضي

انهيار أرضي - ارشيفية

بكين - (أ ش أ):

قررت حكومة مقاطعة شانشي بشمال الصين، اليوم الإثنين، طرد عشرة مديرين ومسئولين من مناصبهم بعد قيامهم بالتستر على انهيار أرضي مميت في منجم للفحم نتج عنه مقتل ثمانية أشخاص.

ووقع الانهيار الأرضي يوم 11 أغسطس في منجم ليوشين للفحم بمحافظة خهشون، ولكن الشركة المسئولة عن تشغيل المنجم أنكرت وقوع أي خسائر حتى سلم مديرها نفسه إلى الشرطة معترفا بأن عشرة أشخص دفنوا في الحادث.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب آخر ومازال هناك شخص لم يعرف مصيره.

وأفادت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية - نقلا عن بيان رسمى لحكومة المقاطعة - بأنه تم طرد خمسة مديرين من مناصبهم، ويتم التحقيق معهم، وتم أيضا طرد خمسة مسئولين محليين، بينهم نائب رئيس المحافظة فنغ له تيان من مناصبهم ويقوم حاليا فريق حكومى بالتحقيق لكشف أي أخطاء فى سلوكهم الوظيفي.

ويمتلك منجم ليوشين للفحم، الذي تديره شركة (شانشي) للنقل والبيع للفحم المحدودة قدرة إنتاج سنوية تصل إلى مليونى طن.

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