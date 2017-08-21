أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"الوزراء الكويتي" يستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الوزراء الكويتي" يستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

07:16 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح

الكويت - (أ ش أ):

استنكر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، العمل الإجرامي الإرهابي الذي وقع في جمهورية بوركينا فاسو، وأودى بحياة مواطنين كويتيين إضافة إلى مقتل وإصابة آخرين.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح - في تصريح عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - إن المجلس أعرب في مستهل اجتماعه عن الحزن والأسى لوفاة الدكتور وليد العلي إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير والمواطن فهد الحسيني اللذين استشهدا في الهجوم الإرهابي الآثم على أحد المطاعم في العاصمة (واغادوغو) بجمهورية بوركينا فاسو خلال تواجدهما في رحلة دعوية.

وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن المجلس استنكر - بشدة - هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، مؤكدا انه يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

وأشار إلى أن المجلس يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي الشهيدين الكريمتين، ويبتهل إلى الباري - جل وعلا - أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته ويجزيهما خير الجزاء على كل ما قام به من أعمال خيرية وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار ويلهم أسرتيهما الكريمتين وذويهما جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ولفت إلى أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية الشنيعة، كما جدد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة صوره وأشكاله.

هذا المحتوى من

6347318be1.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بابا الفاتيكان يدعو لتقنين أوضاع المهاجرين وعدم غلق الحدود

    أخبار

  • شرطة كتالونيا: تحديد هوية سائق سيارة هجوم برشلونة بصورة قاطعة

    أخبار

  • الجيش اللبناني يسيطر على ثلثي مناطق "داعش" بـ"الجرود الشرقية"

    أخبار

  • الجيش اللبناني يرفع علم إسبانيا تضامنا مع ضحايا هجوم برشلونة

    أخبار

إعلان

f26c71fe21.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال