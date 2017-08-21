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إغلاق نصف مطاعم ماكدونالدز في الهند بسبب خلاف حول حقوق الامتياز

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مصراوي Masrawy

إغلاق نصف مطاعم ماكدونالدز في الهند بسبب خلاف حول حقوق الامتياز

07:16 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إغلاق نصف مطاعم ماكدونالدز في الهند بسبب خلاف حول حقوق الامتياز

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز

نيودلهي - (د ب أ)
أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز" إنهاء اتفاق حق امتياز استخدام علامتها التجارية مع أحد شركائها الرئيسيين في الهند وهو ما سيؤدي إلى إغلاق كل فروع السلسلة في شمال وشرق الهند وعددها 169 فرعا.

وبحسب بيان صادر عن السلسلة الأمريكية فإنه لن يكون مسموحا لشركة "كوناوت بلازا ريستورانز" الهندية باستخدام علامة "ماكدونالدز" بعد 15 يوما من إخطارها بقرار إنهاء اتفاق الامتياز.

في الوقت نفسه ستظل فروع "ماكدونالدز" في جنوب وغرب الهند مفتوحة حيث أنها تابعة لشريك آخر. ويبلغ إجمالي عدد فروع "ماكدونالدز" في الهند 300 فرعا.

وقالت" ماكدونالدز" في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني "نحن مجبرون على اتخاذ هذه الخطوة لآن الشركة انتهكت شروط اتفاقيات حق الامتياز الخاصة بالمطاعم المعنية".

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية "لم يتم سداد حقوق استغلال حق الامتياز لماكدونالدز لنحو عامين وهذا انتهاك رئيسي لاتفاق الامتياز".

يذكر أنه تم إغلاق حوالي 40 من بين 55 فرعا لسلسلة "ماكدونالدز" في نيودلهي خلال يونيو الماضي بسبب نزاع قضائي بين "ماكدونالدز" والشركة الهندية.

وذكرت "ماكدونالدز" أنها ستبحث عن شريك جديد لها في جنوب وشرق الهند وهو ما قد يستغرق عدة شهور مما سيعرض وظائف آلاف العاملين في الفروع التي سيتم إغلاقها للخطر.

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