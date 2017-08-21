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مظاهرة في إيطاليا احتجاجًا على إجلاء مبنى للاجئين

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مصراوي Masrawy

مظاهرة في إيطاليا احتجاجًا على إجلاء مبنى للاجئين

07:12 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مظاهرة في إيطاليا احتجاجًا على إجلاء مبنى للاجئين

عشرات من اللاجئين مظاهرة في إيطاليا

روما - (أ ش أ):
نظم عشرات من اللاجئين مظاهرة، اليوم الإثنين، بوسط روما احتجاجا على قيام السلطات الايطالية مؤخرا باخلاء مبنى يقيمون فيه منذ نحو خمسة أعوام.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن قرابة 800 لاجىء يقيمون فى المبنى الإداري المكون من 6 طوابق، حيث اضطروا بعد أن تم إجلاؤهم أمس الأول، السبت، إلى النوم على الأرض في الميدان المواجه للمبنى التابع لمحطة القطارات الرئيسية بروما.

يشار إلى أن أكثر من 600 ألف لاجىء وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من شمال إفريقيا منذ عام 2014، حيث لا يوجد في إيطاليا مراكز تديرها الدولة للاجئين، خاصة وأن السلطات هناك تكتفى بتقديم الطعام لطالبي اللجوء السياسى فقط.

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