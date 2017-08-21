التحالف الدولي: القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر
التحالف الدولي: القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر
07:10 م الإثنين 21 أغسطس 2017
القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الكولونيل ريان ديلون المتحث باسم قوات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن القوات العراقية حققت تقدما كبيرًا مع اقترابها من مدينة تلعفر غرب الموصل لانتزاعها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال ديلون - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن القوات العراقية استعادت السيطرة على نحو 250 كم في مدنية تلعفر من قبضة تنظيم داعش.
يشار إلى أن القوات العراقية والقوات الموالية لها بدأت، أمس الإثنين، عملية عسكرية كبيرة شمالي مدينة تلعفر، أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم "داعش" في البلاد.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأمم المتحدة: يجب رعاية ضحايا "داعش" من النساء
-
سفير روسيا الجديد لدى واشنطن "دبلوماسي محنك"
-
ترامب: الإعلام "المزيف" خرج عن السيطرة
-
الصين: التعاون العسكري بين اليابان وأمريكا لا ينبغي أن يضر بالمصالح
إعلان
إعلان