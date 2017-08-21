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التحالف الدولي: القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر

07:10 م الإثنين 21 أغسطس 2017

التحالف الدولي: القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر

القوات العراقية تسيطر على 250 كيلو مترًا في تلعفر

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الكولونيل ريان ديلون المتحث باسم قوات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن القوات العراقية حققت تقدما كبيرًا مع اقترابها من مدينة تلعفر غرب الموصل لانتزاعها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ديلون - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن القوات العراقية استعادت السيطرة على نحو 250 كم في مدنية تلعفر من قبضة تنظيم داعش.

يشار إلى أن القوات العراقية والقوات الموالية لها بدأت، أمس الإثنين، عملية عسكرية كبيرة شمالي مدينة تلعفر، أحد المعاقل الأخيرة لتنظيم "داعش" في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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