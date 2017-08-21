غدًا.. وزيرا التموين والأوقاف يوقعان اتفاقا لتوفير لحوم الأضاحي

كتب- محمود أبو طالب وعايدة رضوان:

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الأوقاف، غدًا الثلاثاء، اتفاقا يهدف إلى توفير لحوم الأضاحي.

ومن المقرر أن يحضر توقيع الاتفاق كل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.