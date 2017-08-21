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وزير البيئة ومحافظ الفيوم يستعرضان مخطط تطوير محمية وادي الريان

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة ومحافظ الفيوم يستعرضان مخطط تطوير محمية وادي الريان

07:56 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير البيئة ومحافظ الفيوم يستعرضان مخطط تطوير محمية وادي الريان

الدكتور خالد فهمي

كتبت- مادي غيث:

عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، لمناقشة مشروع تطوير محمية وادي الريان.

شارك في الاجتماع ممثل وزارة السياحة، وبحضور رئيس قطاع حماية الطبيعة المهندس أحمد سلامة، ومدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة الدكتورة يسرية حامد، ومصمم مخطط التطوير المهندس المعماري جابي توما، ومدير محمية وادي الريان بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة الدكتور عمرو هيبة.

واستعرض الاجتماع المخطط السياحي لتطوير محمية وادي الريان، مع تطوير منطقة الشلالات كمرحلة أولى التي ستستغرق 8 أشهر، فور الانتهاء من الدراسات والتصاريح باعتبارها مزار سياحي فريد بالمحمية.

وقال فهمي إن المخطط يتضمن تطوير مدخل المحمية، مع إقامة مناطق خاصة بالتسوق وانتظار السيارات، ولوحات متحفية للتعريف بالمحمية وثرواتها، مضيفًا أن المخطط يشمل أيضًا تطوير منطقة الشلالات، وإقامة مناطق استراحات و"كافيتريات"، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، مع وضع لوحات سلوكية ومتحفية بالمنطقة.

وأشار وزير البيئة إلى أنه ستتم إقامة مناطق تخيم وفنادق بيئية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية ولا تؤثر على طبيعة المحمية وتعطي فرصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بالمحمية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات محافظة الفيوم لزيادة موارد المحمية لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، حيث اتفق الحضور على ضرورة عرض المخطط التطويري للمحمية على الجهاز التنفيذي لمحافظة الفيوم ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة للموافقة عليه، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، طالب وزير البيئة من ممثل وزارة السياحة ضرورة الترويج للسياحة البيئية في ، مع وضع تصنيف للفنادق البيئية والمرشدين السياحيين المختصين بالسياحة البيئية، والتعاون مع الوزارة في تدريب مرشدين للسياحة البيئية، وكذلك التنسيق بين الوزارة وهيئة التنمية السياحة ومحافظة الفيوم منذ بدء التخطيط للمشروعات السياحية بالمنطقة حتى تتكامل الجهود كافة.

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