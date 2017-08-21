أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- لحظة تدمير سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- لحظة تدمير سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

07:44 م الإثنين 21 أغسطس 2017

بالفيديو- لحظة تدمير سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

القوات الجوية تدمر 9 سيارات محملة بالأسلحة

القاهرة- (مصراوي):

نجحت القوات المسلحة في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على الحدود الغربية لمصر، وتقوم القوات حاليا بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وقال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في بيان له الاثنين، إنه "استمرارًا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار الـ48 ساعة الماضية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها".

وأوضح المتحدث العسكري أنه في توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثانى الميدانى وجهت القوات الجوية ضربة جديدة إستهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لإنطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودى بمنطقة رفح بشمال سيناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المعهد الصحي بحوش عيسى

    أخبار

  • بتوجيهات .. استمرار تدفق الجسر الجوي لنقل المساعدات المصرية

    أخبار

  • القوات الجوية تدمر 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على

    أخبار

  • رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني

    أخبار

إعلان

b81970fe1d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو- الإفتاء: مشاهدة الأفلام الإباحية تُخرب البيوت

بالفيديو- الإفتاء: مشاهدة الأفلام الإباحية تُخرب البيوت

بالفيديو- تعرف على حكم الشرع في مشاهدة الأفلام الإباحية

بالفيديو- تعرف على حكم الشرع في مشاهدة الأفلام الإباحية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية