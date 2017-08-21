بالفيديو- لحظة تدمير سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

القاهرة- (مصراوي):

نجحت القوات المسلحة في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على الحدود الغربية لمصر، وتقوم القوات حاليا بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وقال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في بيان له الاثنين، إنه "استمرارًا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية فى تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار الـ48 ساعة الماضية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها".

وأوضح المتحدث العسكري أنه في توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثانى الميدانى وجهت القوات الجوية ضربة جديدة إستهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لإنطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودى بمنطقة رفح بشمال سيناء.