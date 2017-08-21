ضبط ١٥ خنجرًا بمطار القاهرة مع راكب قادم من السعودية- صورة
ضبط ١٥ خنجرًا بمطار القاهرة مع راكب قادم من السعودية- صورة
07:22 م الإثنين 21 أغسطس 2017
كتب- طه عبيد:
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، من ضبط 15 خنجرًا ومطواة مع راكب قادم من السعودية، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الراكب للنيابة.
وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة القادمة من السعودية، اشتبه خالد محمود وحسن ريشه مأمورا الجمرك في راكب، حيث تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه بواسطة هشام الورداني تحت إشراف هاشم مصطفي مشرف الصالة.
وأوضحت المصادر الجمركية، أنه تم العثور مع الراكب على ١٥ خنجرًا ومطواة، حيث قرر سامي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة.
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