"الأعلى للإعلام": 35 مبعوثًا إعلاميًا لتغطية مناسك الحج

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر حصلت على منحة من وزارة الثقافة والإعلام السعودية تضم مجموعة من الوفود والطواقم الإعلامية للمحطات التليفزيونية الحكومية والخاصة، وهي: التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، قناة صدى البلد، والمحور، ON ،MBC مصر، DMC، بواقع ٣٥ مبعوث.

وأضاف مكرم، في بيان الاثنين، أن هناك مسؤولين إداريين وفني للتنسيق بين الوفود المصرية والسلطات السعودية.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى توافر جميع التسهيلات والدعم اللوجيستي للوفد الإعلامي بالكامل لمساعدته وتمكينة من إرسال الرسائل الإخبارية إلى مصر.