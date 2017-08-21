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"الأعلى للإعلام": 35 مبعوثًا إعلاميًا لتغطية مناسك الحج

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام": 35 مبعوثًا إعلاميًا لتغطية مناسك الحج

07:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حصلت على منحة من وزارة الثقافة والإعلام تضم مجموعة من الوفود والطواقم الإعلامية للمحطات التليفزيونية الحكومية والخاصة، وهي: التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، قناة صدى البلد، والمحور، ON ،MBC مصر، DMC، بواقع ٣٥ مبعوث.

وأضاف مكرم، في بيان الاثنين، أن هناك مسؤولين إداريين وفني للتنسيق بين الوفود المصرية والسلطات السعودية.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى توافر جميع التسهيلات والدعم اللوجيستي للوفد الإعلامي بالكامل لمساعدته وتمكينة من إرسال الرسائل إلى مصر.

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