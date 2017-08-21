وزير البيئة يبحث مع وفد إحدى الشركات الكورية التعاون في مجال المخلفات

كتبت- مادي غيث:

التقى وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، اليوم الاثنين، مع وفد إحدى الشركات الكورية، التى تتعاون مع شركة (نهضة مصر) لبحث سبل الاستثمار والتعاون فى مجال المخلفات، وذلك بالمركز الثقافى التعليمي (بيت القاهرة).

وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - فرص تمويل مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة الزياتين بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بشكل نهائى خلال شهر.

كما ناقش الطرفان التجربة الكورية في مجال إدارة المخلفات وسبل نجاحها.