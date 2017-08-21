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وفد أمني بريطاني يتفقد الرحلات المتجهة إلى لندن بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وفد أمني بريطاني يتفقد الرحلات المتجهة إلى لندن بمطار القاهرة

07:20 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وفد أمني بريطاني يتفقد الرحلات المتجهة إلى لندن بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

بدأ وفد من إدارة النقل البريطاني، أعمال التفتيش علي الإجراءات الأمنية المتبعة على الركاب بمطار القاهرة الدولي، منذ دخولهم إلى صالة السفر حتى إقلاع الطائرة إلى لندن.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، الاثنين، إن وفد إدارة النقل البريطانية ضم 4 خبراء في مجال الأمن، يقوم بالتفتيش علي الإجراءات الأمنية لمدة 3 أيام، يتفقد خلالها إجراءات التأمين على البضائع والركاب بداية من دخول الراكب وحتى إقلاع الطائرة.

كما تفقد الوفد إجراءات التأمين على رحلات للطيران المتجهة إلى لندن، تمهيدًا لرفع الحظر البريطاني على سفر الأجهزة الإلكترونية بصحبة الركاب على متن هذه الرحلات.

ويتفقد الوفد أيضًا طرق نقل الوجبات الي الطائرات، وكذلك شحن البضائع علي الأماكن الفارغة بالطائرة.

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