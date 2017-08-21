المؤتمر: مشاركة السيسي في احتفالية "جهاز المحاسبات" تؤكد دعمه لمؤسسات الدولة

كتبت- مروة شوقي:

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في الاحتفال الذي نظمه الجهاز المركزي للمحاسبات بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه.

وقال الحزب: "المشاركة دليل قاطع على دعم الرئيس للجهود التي يقوم بها هذا الجهاز الوطني في دوره الرقابي ومكافحة وكشف الفساد المالي بجميع صوره".

وثمن حزب المؤتمر، حسب بيان صادر اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس على محورية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات منذ إنشائه في الرقابة على أموال الدولة والجهات التابعة لها.

وأشار المؤتمر، إلى أن إشادة السيسي بالجهاز، وإعرابه عن خالص تمنياته لهذه المؤسسة المصرية الوطنية وقياداتها والعاملين بها بدوام التوفيق، داعياً إياهم إلى مواصلة الجهد والعمل من أجل رفعة وتقدم مصر، لها أثر كبير في ضبط الجهاز وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة وضمان حُسن إدارة الإيرادات والمصروفات العامة.