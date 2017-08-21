أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مصر العربية": لم نًخطر بقرار التحفظ رسميًا.. وسكرتير "الصحفيين": نستوضح الأمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

" العربية": لم نًخطر بقرار التحفظ رسميًا.. وسكرتير "الصحفيين": نستوضح الأمر

07:08 م الإثنين 21 أغسطس 2017

عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية

كتبت - هاجر حسني:

قال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، إنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الموقع رسميًا بقرار التحفظ على أمواله، مضيفًا أن علمه بالخبر كان عن طريق الإعلام.

وأضاف صبري لمصراوي، الاثنين، أن محامي الموقع يتواصل مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتأكد من الأمر، متعجبًا من تصنيف الموثع بأنه تابع للإخوان.

وكانت مواقع إليكترونية نشرت، أمس الأحد، خبر التحفظ على أموال موقع مصر العربية من قبل لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، ضمن 18 شركة إخوانية.

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تستوضح الأمر، مضيفًا أنه سيلتقي رئيس تحرير الموقع لمعرفة ملابسات القرار.

وأضاف زكريا لمصراوي، أنه تم التحفظ على أموال رئيس تحرير الموقع من قبل، ولذلك سيتم مناقشة الأمر ضمن محاولات النقابة للوصول إلى حل في أزمة المواقع المحجوبة.

كانت النقابة بدأت نهاية الشهر الماضي، تحقيقًا استقصائيًا خاصًا بالمواقع المحجوبة حتى تستوضح أسباب حجبها والأخطاء التي وقعت فيها، ثم السعي إلى إصدار تشريع قانوني ينظم عمل هذه المواقع.

وكانت السلطات أصدرت قرارًا بحجب أكثر من 50 موقعًا إليكترونيًا مصريًا وأجنبيًا، مايو الماضي، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، من ضمنها موقع مصر العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزعيم عادل إمام في عزاء الدكتور رفعت السعيد

    أخبار

  • رفعت السعيد: رمز اليسار المصري وعدو الإسلام السياسي

    أخبار

  • "البدوي": نؤيد ترشح لفترة رئاسية ثانية

    أخبار

  • الأوقاف: استخدام فضاء أحد المساجد في إعلان مخل "إدعاء كاذب"

    أخبار

إعلان

735bb035c0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث