"مصر العربية": لم نًخطر بقرار التحفظ رسميًا.. وسكرتير "الصحفيين": نستوضح الأمر

كتبت - هاجر حسني:

قال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، إنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الموقع رسميًا بقرار التحفظ على أمواله، مضيفًا أن علمه بالخبر كان عن طريق الإعلام.

وأضاف صبري لمصراوي، الاثنين، أن محامي الموقع يتواصل مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتأكد من الأمر، متعجبًا من تصنيف الموثع بأنه تابع للإخوان.

وكانت مواقع إليكترونية نشرت، أمس الأحد، خبر التحفظ على أموال موقع مصر العربية من قبل لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، ضمن 18 شركة إخوانية.

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تستوضح الأمر، مضيفًا أنه سيلتقي رئيس تحرير الموقع لمعرفة ملابسات القرار.

وأضاف زكريا لمصراوي، أنه تم التحفظ على أموال رئيس تحرير الموقع من قبل، ولذلك سيتم مناقشة الأمر ضمن محاولات النقابة للوصول إلى حل في أزمة المواقع المحجوبة.

كانت النقابة بدأت نهاية الشهر الماضي، تحقيقًا استقصائيًا خاصًا بالمواقع المحجوبة حتى تستوضح أسباب حجبها والأخطاء التي وقعت فيها، ثم السعي إلى إصدار تشريع قانوني ينظم عمل هذه المواقع.

وكانت السلطات أصدرت قرارًا بحجب أكثر من 50 موقعًا إليكترونيًا مصريًا وأجنبيًا، مايو الماضي، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، من ضمنها موقع مصر العربية.