محافظ دمياط يبدي استياءه من سوء حالة الرصف بـ "الشبطاني" (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

أبدى محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، استياءه من سوء حالة الرصف في منطقة "الشبطاني"، كما تحفظ على حالة المواد الخام للمادة الإسفلتية التي تستخدمها الشركة المنفذة لعملية الرصف.

ووجه المحافظ، خلال جولة ميدانية اليوم الإثنين، اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط، إلى ضرورة تشكيل لجنة من الوحدة المحلية للمركز والمدينة لمراجعة عملية الرصف وجودتها. كما أعلن عن تشكيل لجنة أخرى من المتابعة والتفتيش المالي والإداري للسبب ذاته.

وأكد طه على ضرورة إعادة رد الشئ لأصله بجميع مدن وقرى المحافظة. ووجه مدير مديرية الطرق، المهندس ضياء عوض، بإعادة رصف شارع الشبطاني أحد أهم الشوارع الحيوية والتجارية بالمحافظة.​