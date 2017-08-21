تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. كامل الوزير يتفقد مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان

الشرقية - فاطمة الديب:

تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان؛ تمهيدًا لتطويره تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد في استقبال رئيس الهيئة الهندسية في بداية جولته، التي رافقه خلالها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، واستهدفت متابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بالمستشفى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية قبل شهرين برفع كفاءة وتطوير مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان، والذي يستوعب 300 سرير، وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة لتشغيله في موعد غايته 3 أشهر.​