الأوقاف تخصص 30 ألف جنيه "عيديات" للأسر الفقيرة بأسوان
الأوقاف تخصص 30 ألف جنيه "عيديات" للأسر الفقيرة بأسوان
07:25 م الإثنين 21 أغسطس 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
أسوان - إيهاب عمران:
وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، على تخصيص مبلغ 30 ألف جنيه لمديرية أوقاف أسوان، بغرض توزيعها كعيدية على 300 فرد ضمن الأسر محدودة الدخل في المحافظة.
وأوضح وكيل الأوقاف الشيخ أحمد الصادق أن المبلغ المخصص تقرر أن يوزع بواقع 100 جنيه لكل فرد، مشيرًا إلى بدء عمليات توزيع العيدية بعد الانتهاء من إجراء البحوث الاجتماعية لتحديد الفئات المستحقة.
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