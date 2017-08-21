«عبد العال» يلتقي «سلامة» لمناقشة قانوني «نقابة الصحفيين والدمغة»

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التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بمقر مجلس النواب؛ لمناقشة المشكلات التى تواجهها الصحافة، والمؤسسات الصحفية من ناحية، وكذلك التعديلات المطلوبة على قانون النقابة، إضافة إلى مشروع قانون طابع الدمغة من ناحية أخرى، وذلك تمهيدًا لمناقشة تلك الأمور تحت القبة قريبًا.

وقال نقيب الصحفيين، إنه ناقش تقديم مشروعي تعديلات على قانوني نقابة الصحفيين، وقانون الدمغة، نظرًا لوجود مواد كثيرة بحاجة إلي التغيير في القانون الأول، إضافة إلى ضرورة تطوير القانون الثاني حتي يحقق موارد جديدة لنقابة الصحفيين.

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وأضاف نقيب الصحفيين، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اللقاء، أن تعديلات قانون الدمغة الصحفية، تتضمن فرض رسوم للدمغة على الإعلانات المنشورة في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لنقابة الصحفيين.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب، أكد دعمه الصحافة والصحفيين، ومطالب النقابة الخاصة بالتشريعات، وكذلك الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الصحفية المختلفة.