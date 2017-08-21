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وصول 63 ألف طن قمح من روسيا

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وصول 63 ألف طن قمح من روسيا وصول 63 ألف طن قمح من روسيا

التحرير

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استقبل ميناء الإسكندرية عدد من السفن المحملة بالبضائع على رأسها شحنة القمح التي تعاقدت على استيرادها من روسيا.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الاثنين، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن من على متن السفينة "وادي اليرموك" القادمة من روسيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إلى العمل على تفريغ شحنة ذرة تزن 58 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "ليفانتس"، كما يجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 120 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينتين "بانزاون" و"الإيفهيريا"، وشحنة جازولين تزن 30 ألف طن قادمة من النرويج على متن السفينة "لاكي سايلور".

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وأوضح الغندور، أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 260 ألف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليونا واثنين وخمسين ألف طن، منها 330 ألف طن قمح.

من جانبه، أكد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 117 سفينة.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.

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التحرير

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