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ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة

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ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة

التحرير

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نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، برئاسة عصام أنور مدير الجمرك، في ضبط راكب مصري قادم من بحوزته "15 خنجرا ومطواة" وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الراكب للنيابة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات الرحلة القادمة من السعودية، اشتبه مأمور الجمرك في راكب، فقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه بواسطة هشام الورداني تحت إشراف هاشم مصطفي مشرف الصالة؛ حيث تبين وجود "15 خنجرا ومطواة" وتم تحرير محضر بالواقعة.

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قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط .

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التحرير

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