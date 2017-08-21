ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة

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نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، برئاسة عصام أنور مدير الجمرك، في ضبط راكب مصري قادم من السعودية بحوزته "15 خنجرا ومطواة" وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الراكب للنيابة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات الرحلة القادمة من السعودية، اشتبه مأمور الجمرك في راكب، فقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه بواسطة هشام الورداني تحت إشراف هاشم مصطفي مشرف الصالة؛ حيث تبين وجود "15 خنجرا ومطواة" وتم تحرير محضر بالواقعة.

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