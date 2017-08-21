بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

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كتب - عمرو الشامي

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ عن بدء تنفيذ مشروع مصنع الرمال السوداء والمقرر دخوله مرحلة الإنتاج الفعلى قبل عام 2020.

ويعد مصنع فصل الرمال السوداؤ في كفر الشيخ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويستهدف من خلاله نقل الصناعات القائمة على عناصر الرمال السوداء والخبرات فى هذا المجال من الدول الأجنبية إلى مصر.

وقال نصر في بيان له اليوم الاثنين إن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرا معدنيا، سيقوم عليها 41 صناعة متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي، لافتا إلى أن الطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات.

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وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الاحتياطي من الرمال السوداء يبلغ 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 الى 20 عاما.

وأوضح أنه سيتم إنشاء السور الخارجى لمصنع فصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس شمالي محافظة كفر الشيخ على مساحة 80 فدانا، مع البدء فى اعمال الرصف بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

وأكد نصر أنه تم توقيع العقود التى تُسهل إنشاء مصنع الرمال السوداء وتبسط الإجراءات وتسرع وتيرة التنفيذ حتى يخرج هذا المشروع القومى إلى النور ويحقق آمال المصريين، لاستغلال ثرواتهم فى بناء الاقتصاد القومى وتحقيقًا للتنمية المستدامة والشاملة.