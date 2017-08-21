أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

Google+ Print
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ عن بدء تنفيذ مشروع مصنع الرمال السوداء والمقرر دخوله مرحلة الإنتاج الفعلى قبل عام 2020.

ويعد مصنع فصل الرمال السوداؤ في كفر الشيخ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويستهدف من خلاله نقل الصناعات القائمة على عناصر الرمال السوداء والخبرات فى هذا المجال من الدول الأجنبية إلى .

وقال نصر في بيان له اليوم الاثنين إن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرا معدنيا، سيقوم عليها 41 صناعة متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي، لافتا إلى أن الطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات.

شاهد أيضا

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الاحتياطي من الرمال السوداء يبلغ 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 الى 20 عاما.

وأوضح أنه سيتم إنشاء السور الخارجى لمصنع فصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس شمالي محافظة  كفر الشيخ على مساحة 80 فدانا، مع البدء فى اعمال الرصف بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

وأكد نصر أنه تم توقيع العقود التى تُسهل إنشاء مصنع الرمال السوداء وتبسط الإجراءات وتسرع وتيرة التنفيذ حتى يخرج هذا المشروع القومى إلى النور ويحقق آمال المصريين، لاستغلال ثرواتهم فى بناء الاقتصاد القومى وتحقيقًا للتنمية المستدامة والشاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟