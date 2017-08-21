«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد

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وضع حسام البدري،المدير الفني للأهلي، خطة برنامج فريقه خلال فترة الإعداد المقبلة، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز الجديد ومواجهة الترجي في البطولة الأفريقية.

وحدد البدري البرنامج قبل سفره للخارج للاطمئنان على أسرته، مضيفـًا أنه وضع الاستراتيجية التي سيسير عليها مخطط الأحمال، التونسي أنيس الشعلالي، لتطبيقها وفقـًا لرؤيته في الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين.

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ويبدأ الفريق برنامجه التدريبي يوم ٢٣ أغسطس الجاري بدون اللاعبين الدوليين،حيث يتابع المدير الفني خطة إعداد فريقه وفقـًا لتصوره،لحين عودته للقاهرة وقيادة التدريبات يوم ٢٥ من الشهر الجاري.

وأكّد المدير الفني للأهلي،أنه يدرس خوض مباراتين أو ثلاث مباريات،حسب رؤيته والمعدل البدني الذي يرغب في الوصول إليه خلال فترة الإعداد.