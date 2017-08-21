اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وافق هو ومجلسه على قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل نادٍ بالموسم الجديد.

قال مرتضى في تصريحات صحفية، إن اتحاد الكرة طلب أن يتواجد 3 أجانب فقط في قائمة كل فريق في المباريات، وهو ما وافقت عليه الأندية، على أن تكون أقصى مدة في عقد اللاعب الأجنبي 3 سنوات واللاعب السوري أو الفلسطيني سنتين.

شاهد أيضا

وكشف رئيس الزمالك، أن الأندية اتفقت على تفويض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، للتفاوض مع الجهات الأمنية بشأن عودة الجماهيرتدريجيًا، بحيث يسمح الأمن بحضور 2000 مشجع كعدد مبدئي، ثم 3 آلاف للزيادة