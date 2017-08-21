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اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير

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اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير

التحرير

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أكد رئيس ، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وافق هو ومجلسه على قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل نادٍ بالموسم الجديد.

قال مرتضى في تصريحات صحفية، إن اتحاد الكرة طلب أن يتواجد 3 أجانب فقط في قائمة كل فريق في المباريات، وهو ما وافقت عليه الأندية، على أن تكون أقصى مدة في عقد اللاعب الأجنبي 3 سنوات واللاعب السوري أو الفلسطيني سنتين.

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وكشف رئيس الزمالك، أن الأندية اتفقت على تفويض هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، للتفاوض مع الجهات الأمنية بشأن عودة الجماهيرتدريجيًا، بحيث يسمح الأمن بحضور 2000 مشجع كعدد مبدئي، ثم 3 آلاف للزيادة

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التحرير

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