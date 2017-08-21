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المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

06:09 م الإثنين 21 أغسطس 2017

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات

دمشق - (أ ف ب):
التقت فصائل المعارضة السورية في الرياض، الإثنين، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة للمشاركة في مفاوضات سلام في أكتوبر تأمل الأمم المتحدة في أن تكون جوهرية.

وعقدت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة المدعومة من اجتماعا استمر ساعات في الرياض مع وفود من معسكرين معارضين معتدلين هما ما يسمى "منصة القاهرة" و"منصة موسكو".

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا المعارضة إلى توحيد وفدها لوضع استراتيجية تفاوض اكثر براغماتية بعدما رعى سبع جولات من المحادثات التي لم تحقق نجاحاً، وشكل مصير الرئيس السوري بشار الاسد عقبة أساسية فيها.

وكان أحمد رمضان أحد قادة المعارضة السورية صرح لوكالة فرانس برس ان الهدف من الاجتماع التوصل الى اتفاق حول برنامج سياسي يشكل أساسا للمفاوضات، في مقدمه مصير الاسد.

ولم يرد تعليق فوري على نتيجة اجتماع، الإثنين.

والأسبوع الماضي، أعرب دي ميستورا عن أمله في إجراء محادثات سلام "حقيقية وجوهرية" بين والمعارضة السورية غير الموحدة في أكتوبر.

وخسر مقاتلو المعارضة الكثير من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها منذ بدء محادثات السلام لإنهاء العنف في سوريا، بما فيها حلب التي استعادتها قوات النظام السوري بعد ان كانت معقلا للمعارضة.

ومع تراجع وضع مسلحي المعارضة، يقول خبراء ان النظام لا يواجه ضغوطا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصا بالنسبة لمسألة مستقبل الأسد.

وأوضح دي ميستورا أنه قد يواصل محاولة تنظيم جولة "تحضيرية" أخرى من المحادثات في جنيف الشهر المقبل كما كان مخططا في السابق، إلا أنه أكد أن مكتبه "سيركز على الاجندة الحقيقية لاجراء محادثات حقيقية جوهرية نأمل في أن تجري في أكتوبر".

هذا المحتوى من

AFP

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