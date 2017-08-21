الأندية تجدد الثقة في «عامر حسين»

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أعلن اتحاد الكرة، بعد اجتماعه مع مسئولي الأندية، تجديد الأندية الثقة في عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، للاستمرار في منصبه رسميًا للموسم المقبل.

كما تم الاتفاق على اختيار مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير باتحاد الكرة، ليكون أمين سر اجتماع اتحاد الكرة مع مسئولي الأندية اليوم لتدوير ما دار بالاجتماع، واعتباره اجتماعًا رسميًا في اجتماعات رابطة الأندية.

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وكان مسئولو اتحاد الكرة قد اتفقوا مع أندية الدوري الممتاز، على تشكيل لجنة من مسئولي الأندية، لمناقشة اللائحة التي وضعها اتحاد الكرة لرابطة الأندية المحترفة.